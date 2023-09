Bernardo Trindade pede prudência nas previsões do turismo para 2024

Este ano, o turismo tem registado um crescimento mais célere do que era esperado. As previsões para o fecho do ano "são positivas" com expectativa de bater recorde de 2019, disse ao Negócios/Antena1 o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP).



Porém, Bernardo Trindade recomenda prudência nas previsões de crescimento para 2024 tendo em conta as últimas notícias de um novo aumento das taxas de juro, anunciado esta semana pelo BCE.



O responsável acredita que este cenário de recessão, como muitos já estão a apontar, tenha "repercussões ao nível do rendimento disponível", o que acaba sempre por ter impacto no lazer. "Isto no mercado nacional, mas temos outros mercados", sublinhou, dando o exemplo da Alemanha, um mercado que tem peso no turismo em Portugal.