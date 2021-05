Brittany Ferries quer fazer ligação entre Plymouth e o Porto num ferry

A notícia é avançada por uma fonte da empresa à BusinessLive, um website de notícias britânico, que afirma que as viagens devem começar já este mês para beneficiar de grande parte do tráfego gerado pelas férias de verão e rentabilizar ao máximo a rota.



Brittany Ferries, uma empresa francesa sediada na cidade de Plymouth, no Reino Unido, está a estudar uma ligação regular de barco entre aquela cidade britânica e o Porto, em Portugal.A notícia é avançada por uma fonte da empresa à BusinessLive, um website de notícias britânico, que afirma que as viagens devem começar já este mês para beneficiar de grande parte do tráfego gerado pelas férias de verão e rentabilizar ao máximo a rota. A medida surge depois da inclusão de Portugal na 'lista verde' de destinos do Reino Unido, que deixa abrir as fronteiras do país às nações que cumpram uma série de indicadores pandémicos definidos pelo governo britânico, entre eles a incidência.



] garantiu que a empresa está "determinada" em assegurar a rota para o Porto, já que a cidade está rodeada de praias e é um dos destinos turisticos que mais cresce na Europa.



Segundo as previsões da empresa, avançadas ao website, a inclusão de países como Portugal na 'lista verde' provocará um forte aumento da procura de destinos turisticos fora do Reino Unido por parte dos britânicos durante o fim de junho e o pico da época estival.



A empresa está também a tentar explorar uma nova alternativa aos meios de transporte de longa distância tradicionalmente utilizados no turismo, através da opção de embarcar de carro, podendo assim o veículo ser também transportado no ferry até à cidade do Porto.





A fonte da Brittany Ferries, que já serve cinco destinos no noroeste de França e dois no norte de Espanha, também referiu que não haverá aumento de preços este verão. Assim, o custo de uma viagem em 2021 não será diferente do que se pagava no ano passado.