Reservas de férias em Portugal feitas por britânicos disparam 182%, aponta Tui

O anúncio de que Portugal está na lista de destinos seguros do Reino Unido deixou os operadores turísticos e algumas companhias aéreas mais esperançosas para a recuperação deste verão, após uma época sazonal negra, marcada pela pandemia. O grupo Tui, um dos maiores a nível global, também está com esperança, tendo anunciado esta quarta-feira que espera "uma época de férias forte" em 2021.Na apresentação de resultados, o grupo detalhou que as reservas para o verão de 2021 situam-se nos 2,6 milhões, revelando uma retoma da procura. Ainda assim, estes números continuam 69% abaixo das reservas contabilizadas em 2019, quando o grupo assegurou férias a 23 milhões de pessoas. O mês de abril foi especialmente positivo para as reservas, diz a Tui, que registou um crescimento nas reservas de 256%, tendo em conta as últimas cinco semanas."As férias estão no topo da lista de desejos dos europeus, após meses de pandemia", indica Fritz Joussen, CEO do grupo, citado em comunicado. "Estamos agora no início daquilo que é um recomeço esperado. A antecipação é palpável, estas são oportunidades para o turismo e para a Tui".O grupo espera operar a 75% da capacidade registada antes da pandemia.Com o Reino Unido já a desconfinar, com o regresso das viagens internacionais já a partir de 17 de maio, a inclusão de Portugal na lista de destinos seguros - que dispensam quarentena na chegada ao país - fez mexer as reservas dos britânicos. De acordo com o grupo, foi registado um pico de reservas para férias em Portugal, após a inclusão na "lista verde".No fim-de-semana passado, o primeiro a seguir ao anúncio das autoridades britânicas, as reservas para Portugal dispararam 182% em comparação com o fim-de-semana anterior. No geral, tendo em conta as reservas para outros destinos, a as reservas feitas pelos turistas britânicos já subiram 109% desde o final de março.Com alguns dos principais destinos da Tui, como Espanha e Grécia, fora da lista de destinos seguros do Reino Unido, os britânicos estarão a virar-se para outros destinos populares, como Portugal.Sendo Portugal um destino por si só popular entre os britânicos, a inclusão na "lista verde" tem sido seguida por um aumento da oferta nas viagens para solo britânico. Esta terça-feira, a TAP anunciou o aumento da oferta de voos entre Portugal e Reino Unido, já a partir de junho.Entre Lisboa e Heathrow, o principal aeroporto do Reino Unido, a companhia portuguesa passará a disponibilizar 19 voos semanais, em vez dos habituais 10. Já para Gatwick, que até aqui não tem voos semanais, a TAP passará a contar com cinco voos semanais.A companhia aumentará também as ligações entre Lisboa e Manchester, passando dos 6 voos para as 16 ligações semanais. A partir do Porto, com destino a Gatwick, a transportadora assegurará 7 voos semanais, em vez dos atuais 4.A TAP indicou que as reservas de voos entre Portugal e o Reino Unido "mais do que duplicaram" entre 7 a 9 de maio, comparando com o período de 4 a 6 de maio.Também a easyJet aumentou o número de lugares disponíveis nas ligações entre Portugal e o Reino Unido, disponibilizando mais 20 mil lugares nestes voos. A irlandesa Ryanair também já anunciou um aumento da capacidade, colocando à venda mais 175 mil lugares a partir de dia 17 de maio, data da nova fase de desconfinamento britânico.