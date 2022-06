Bruxelas aprova ajuda de 453 milhões de euros para reestruturação da SATA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Comissão Europeia aprovou 453 milhões de euros para a reestruturação da companhia aérea SATA. No comunicado, Bruxelas indica que este apoio vai ajudar a "financiar o plano de reestruturação da empresa e restaurar a sua viabilidade a longo termo".





O Grupo SATA, composto pelas operadoras aéreas SATA - Air Açores - que assegura as ligações aéreas inter ilhas e a Azores Arlines - que garante os voos com o exterior, recorreu à Comissão Europeia por se confrontar com dificuldades financeiras mesmo antes da pandemia, desde 2014, o que "agravou a situação económica e empresarial da empresa".





"O apoio que aprovámos hoje vai assegurar a continuidade territorial entre os Açores e o território continental de Portugal e a União Europeia" disse Margrethe Vestager, Comissária Europeia da Concorrência.





"Esta ajuda financeira vai ajudar a SATA a reorganizar a sua atividade, através da melhoria de operações e horários, reduzindo também os custos operacionais" e o "apoio público vem com a garantia de que possíveis distorções de competição são limitadas", adiantou ainda.





O apoio vai ser feito em 318 milhões de empréstimos a serem convertidos em capital e uma garantia do estado de 135 milhões até 2028, através de bancos e outras instituições financeiras.