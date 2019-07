Cascade Wellness Resort reabre após investimento de 7 milhões de euros

O Algave conta com mais um resort de cinco estrelas a partir desta quinta-feira, 4 de julho. O Cascade Wellness Resort foi hoje inaugurado oficialmente, a "após 2 anos de uma profunda intervenção", que representou um investimento de 7 milhões de euros.

Este resort, localizado no topo da falésia da Ponta da Piedade, em Lagos, contempla um hotel com 108 quartos e suites, 58 apartamentos, quatro villas, três restaurantes, dois bares e três piscinas.

Segundo um comunicado do Cascade Wellness, "o resort dispõe também de um spa com 5 salas de tratamento e uma piscina aquecida, um ginásio com uma oferta completa de equipamentos topo de gama e 2 campos de ténis", além de "2 campos de futebol, com as medidas oficiais exigidas pela FIFA".

"Foi realizado, nos últimos dois anos, um projeto de investimento abrangente que totalizou 7 milhões de euros", refere o comunicado, acrescentando que "parte deste valor foi objeto de uma candidatura ao Portugal 2020 que mereceu a aprovação de um financiamento".