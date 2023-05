Centenário hotel Pestana CR7 em Madrid passou para o mundo virtual

Leia Também Seleção ibérica de NFT pode ir a jogo no Mundial 2030

O edifício centenário do hotel Pestana CR7 Gran Via, em Madrid, tem agora uma réplica no mundo virtual, avança o El Economista. Para tal, a Hotelverse construiu uma réplica digital do hotel, que pode ser visita no site do Pestana CR7 Lifestyle Hotels.Com esta ferramenta, os clientes vão poder visitar virtualmente o hotel e conhecer os quartos e outros espaços do edifício, escolhendo o lugar que melhor se adapta às suas necessidades antes de fazer a reserva."O gémeo digital [do Pestana CR7 Gran Vía] permite aos nossos hóspedes tomarem decisões sobre a sua reserva com toda a informação na sua posse", explica Marina Pinto Pereira, country manager de operações em Espanha do Pestana CR7 Lifestyle Hotels, citada pelo El Economista.Para criar uma réplica do edifício construído em 1923 com um total de 10 pisos e 168 quartos foram necessárias mais de 60 horas de trabalho.