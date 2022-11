Venda de NFT de CR7 arranca sexta-feira com preço inicial de 9.600 euros

Leia Também CR7 alia-se à Binance e entra no mundo dos NFT

Quatro meses depois de anunciar uma parceria dedicada aos NFT (tokens não fungíveis) com a Binance, Cristiano Ronaldo vai lançar a primeira coleção deste tipo de criptoativos, anunciou a plataforma de cripto em comunicado. A coleção estará disponível para compra já esta sexta-feira."A primeira coleção NFT de Cristiano Ronaldo passará a estar disponível sexta-feira, 18 de novembro, como parte de uma parceria exclusiva de vários anos com Binance", informa a maior "exchange" cripto do mundo.O lançamento "é apoiado por uma campanha global de marketing com o [Cristiano] Ronaldo, com a intenção de proporcionar aos fãs uma introdução ao mundo da Web3, através dos NFT", acrescenta a nota de imprensa."Era importante para mim que criássemos algo memorável e único para os meus fãs, pois são uma parte essencial do meu sucesso", diz, por seu lado, o internacional português, no mesmo comunicado. "Com a Binance, consegui fazer algo que não só capta a paixão pelo jogo como recompensa os adeptos por todos os anos de apoio", acrescenta.A coleção vai contar com sete imagens da história do craque português "desde os momentos de infância em Portugal" até "aos pontapés de bicicleta". A coleção vai contar com sete níveis de raridade, "hiper rara", "super rara", "rara" e "normal".Os 45 NFT mais valiosos - incluídos nas categorias "hiper raro" e "super raro" - vão ser vendidos através de um leilão de 24 horas. Para os NFT "hiper raros", os preços de licitação irão começar em 10 mil Binance USD (cerca de 9.600 euros, face à cotação atual da criptomoeda") e 1.700 Binance dólares (1.632 euros).Os restantes 6 mil NFT ("raros" e "normais") serão vendidos noutro leilão, com um preço inicial de 77 Binance dólares (73,92 euros).Além do NFT, o comprador poderá vir a receber recompensas, como uma mensagem pessoal de Cristiano Ronaldo, brindes, entre outros prémios, mediante o nível de raridade do "token" adquirido.