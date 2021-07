Como a previsão de um verão “bom” para a hotelaria acabou em dois meses

A retirada de Portugal das listas verdes do Reino Unido e da Alemanha impôs uma marcha atrás na retoma turística. Agora, a hotelaria espera por mais estabilidade e aposta no fim do ano.

