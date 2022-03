Confederação do Turismo vê novo governo com "profunda surpresa e deceção"

É com "profunda surpresa e deceção" que a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) diz ter ficado depois de ter sido conhecida a orgânica do próximo governo, no qual o turismo perde peso.



O gabinete do primeiro-ministro revelou que na próxima legislatura, o setor do Turismo deixa de ter uma secretaria de Estado em exclusivo para partilhar a pasta com o Comércio e com os Serviços, na tutela do Ministério da Economia, que deverá ficar aos comandos de António Costa Silva.



Além de ter perdido a exclusividade na secretaria de Estado, a CTP vê também, novamente, cair por terra as aspirações de ser criado um Ministério do Turismo, que "acumulasse com as infraestruturas aeroportuárias/aviação comercial".



Cenário que para a CTP, presidida por Francisco Calheiros, se justificaria "dada a importância estratégica do Turismo para a economia do país" que se "encontra carenciada".



Por isso, remata em comunicado, a Confederação, "independentemente de conhecer oficialmente o nome do responsável pela tutela" do Turismo, é com "desagrado" que vê a nova legislatura.