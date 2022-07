Construção do novo aeroporto tem de esperar mais um ano para descolar

Ainda vai ser preciso pelo menos mais um ano para que a construção do novo aeroporto de Lisboa possa arrancar. A notícia é avançada pelo Expresso, após a reunião do primeiro-ministro António Costa com o presidente do PSD, Luís Montenegro.





Este compasso de espera é justificado pela exigência de Montenegro, que quer uma nova Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) que analise todas as hipóteses em cima da mesa, não só do ponto de vista ambiental, mas também económico e social.





Recorde-se que o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto recusou uma ação da associação ambientalista Zero precisamente com base na alegada existência de uma AAE que estaria em curso, que mais tarde se veio a confirmar que não estava.