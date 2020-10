Covid pode eliminar 174 milhões de empregos no turismo em 2020

Embora impressionantes, os números mais recentes do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês) representa uma melhoria de 12% em relação à projeção anterior de que 197 milhões empregos poderiam ser eliminados. O grupo citou a retoma das viagens internas na China, onde os voos voltaram aos níveis de 2019, como o principal fator para a revisão.





As restrições às viagens destinadas a combater a propagação do coronavírus encolhem a receita de companhias aéreas, hotéis, empresas de aluguer de veículos e de outras representadas pelo WTTC. A organização repetiu os apelos do setor aos governos para suspender as restrições de viagens e substituí-las por programas de testagem e rastreamento.





"A recuperação do setor será adiada ainda mais, com mais empregos perdidos, a menos que as quarentenas sejam substituídas por testes rápidos e económicos em aeroportos no embarque e corredores aéreos", disse Gloria Guevara, presidente do WTTC, em comunicado. "Quanto mais esperarmos, mais o frágil setor de viagens e turismo corre risco de um colapso total."





O grupo estima que as restrições às viagens podem eliminar 4,7 biliões de dólares da contribuição da indústria para o PIB global.





Embora alguns testes para o coronavírus e as chamadas bolhas de viagem já estejam disponíveis em aeroportos, o avanço é lento devido ao processo complicado e relutância das autoridades de saúde em agravar a propagação da covid.





O novo apelo do setor coincide com o avanço dos casos de covid em mercados-chave como Europa e Estados Unidos, que levam governos a aumentar restrições à mobilidade.