Diogo Gaspar Ferreira e sócios deixam Vale do Lobo

Tudo Gente fina...

Há 1 hora

"Com a venda dos créditos, a Caixa Geral de Depósitos recebeu em troca unidades de participação do fundo, numa operação avaliada em 222,9 milhões de euros (um desconto de pelo menos um terço face à exposição contabilizada no balanço da instituição)."



O citado fundo pertence à ECS, fundada em 2006 por António de Sousa, que entre 2000 e 2004 foi presidente da Caixa Geral de Depósitos, depois de ter sido, de 1994 a 2000, governador do Banco de Portugal.O referido foi Secretário de Estado da Indústria num Governo do PSD.