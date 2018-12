Viana do Castelo vai ter um novo hotel no Parque da Cidade. O projecto é do grupo espanhol Meliá Hotels International e representa um investimento de 11 milhões de euros.

O novo projeto do grupo espanhol, que vai ser construído num lote de terreno com cerca de sete mil metros quadrados junto ao Parque Ecológico de Viana do Castelo, "será apresentado em meados de 2019 para ser construído em cerca de dois anos".



José Maria Costa revelou que o hotel vai ter um "bom projeto de arquitetura que garantirá mais uma marca distintiva para cidade".



O novo equipamento vem ao encontro dos apelos que o autarca socialista tem vindo a fazer ao tecido empresarial, por considerar que "o concelho precisa de mais cerca de três novos hotéis de quatro estrelas para responderem à dinâmica da cidade".



"Este hotel vem aumentar a capacidade de alojamento em Viana do Castelo, um alojamento qualificado que poderá atrair para Viana do Castelo novos eventos, permitindo à cidade competir com outras cidades a realização de eventos nacionais e internacionais", sublinhou, referindo que irá também "aumentar visibilidade" da capital do Alto Minho no exterior.



Na semana passada, José Maria Costa anunciou que a venda, na totalidade, dos 30 lotes de terreno no Parque da Cidade, cuja alienação tinha sido iniciada há 12 anos, que permitiu à sociedade VianaPolis um encaixe financeiro de oito milhões de euros.



Em causa estão terrenos situados junto ao rio Lima, intervencionados pela VianaPolis e colocados à venda, em 2006, por 21,6 milhões de euros, mas sucessivas hastas públicas não os conseguiram negociar, apesar das várias revisões do preço base.



Em 2013, na última tentativa, o preço base ficou fixado nos 7,5 milhões de euros. Desde então a venda ficou aberta em contínuo, aguardando por investidores interessados.



O autarca socialista justificou a venda de todos os lotes daquela zona da cidade com a "forte atratividade de Viana do Castelo para a atividade imobiliária e o crescente interesse dos investidores".



O Parque da Cidade foi recuperado e infraestruturado pela sociedade VianaPolis, responsável pela execução do programa Polis de Viana do Castelo, detida em 60% pelos ministérios do Ambiente e das Finanças e em 40% pelo município.



Em causa está uma área de 63.199 metros quadrados de terrenos para a construção de habitação de luxo, 1.776 metros quadrados para comércio, 19.526 metros quadrados de estacionamento, além de um lote de 9.496 metros quadrados para construção de um hotel.

O grupo espanhol Meliá Hotels International vai investir 11 milhões de euros na construção de um novo hotel, com 130 quartos, no Parque da Cidade, em Viana do Castelo, disse hoje à Lusa o presidente da Câmara.José Maria Costa adiantou que "a nova unidade hoteleira, de quatro estrelas, entrará em funcionamento no último semestre de 2021 e será dotada de centro de congressos, piscina, entre outras valências".Segundo o autarca socialista, o novo hotel irá criar "cerca de uma centena de postos de trabalho, atendendo a que terá entre 130 a 142 quartos e que vários serviços qualificados para um conjunto vasto de atividades".