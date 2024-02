Ex-jogador do Guimarães aposta 300 mil euros no novo Condado

Flávio Meireles aliou-se ao proprietário do vimaranense Dan José na reabertura do restaurante inaugurado a 1 de agosto de 1969, cuja reabilitação preservou a famosa pintura de Lima, de 1982, com a representação de Egas Moniz perante o Rei de Castela.

