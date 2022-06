Francisco Calheiros: "Quem viajar no verão vai sentir o aumento dos preços"

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Francisco Calheiros avisa que "quem está habituado a fazer férias no Algarve ou Porto Santo ou seja onde for, vai sentir um aumento dos preços".O representante do setor do turismo na concertação social diz que as empresas não conseguem transmitir "transmitir todo o aumento do custo de produção no custo de venda", e não teme que os preços mais altos afastem os turistas, porque "não será a inflação a demover" quem quer viajar, porque o aumento é comum a todos os países. "Acho que não", afirma, explicando que "não é um fenómeno local, é global. Quando o nosso turista inglês ou alemão estiver a comparar, vai verificar esse aumento de preço em qualquer dos destinos".Calheiros está convencido que da comparação feita pelo turista, não vai resultar a decisão de não viajar: "Depois da pandemia, ele vai", afirma, mencionando "estudos que indicam que há alguns hábitos que se alteraram depois da pandemia. Por exemplo, maior investimento na saúde, e maior despesa no lazer. As pessoas querem aproveitar mais, e depois de dois anos sem sair, este ano não tenho grandes dúvidas que não é por ser 5% ou 10% mais caro que a pessoa não vai vir". "Eu acho que a pessoa vai vir", conclui.