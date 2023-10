Fundo soberano de Singapura compra 35% de dona do Hotel Britania

O GIC, fundo soberano de Singapura, comprou 35% da Hotel Investment Partners (HIP), plataforma hoteleira para o sul da Europa controlada pela Blackstone, anunciaram esta terça-feira ambas as partes. O valor da transação não foi revelado.Em Portugal, a HIP detém nove unidades hoteleiras: o Anantara Vilamoura, o Cascade Wellness Resort, em Lagos, cuja compra foi fechada esta semana, o Utopian Hotel, no Porto, o Paraíso Escondido Resort, no Alentejo, bem como os lisboetas Heritage Avenida Liberdade, Lisboa Plaza, Britania, As Janelas Verdes e Solar Do Castelo.O fundador e CEO da HIP, Alejandro Hernández-Puértolas, refere, citado no comunicado, que "esta parceria com o GIC, juntamente com a posição de controlo da Blackstone, é mais um voto de confiança na HIP e no setor da hospitalidade na Europa. A dimensão, escala e capital dos dois parceiros vão impulsionar a nossa capacidade de transformação da paisagem hoteleira no sul da Europa".