Grupo americano conclui renovação de 12 milhões de resort na Figueira da Foz

A La Grande Maison Younan Collection, do grupo norte-americano Younan, concluiu a segunda fase da renovação do resort Malibu Foz, na Figueira da Foz, tendo o investimento superado os 12 milhões de euros.O resort, então designado Sweet Residence & Gardens, foi comprado pela Younan Collection em dezembro de 2018 por 3,5 milhões de euros, revelou ao Negócios Zaya S. Younan, CEO do grupo, em 2019.Seguiu-se uma primeira fase de remodelações, que abrangeu 40 quartos e as áreas comuns, com um investimento superior a cinco milhões de euros. Agora, a segunda e última fase contemplou 54 quartos e suites, bem como o ginásio e spa tendo o investimento superado os seis milhões de euros.A remodelação do resort implicou um investimento muito superior ao avançado por Zaya S. Younan ao Negócios em 2019 , quando apontava para um valor de três milhões de euros.O resort irá reabrir ao público esta primavera. "É com grande entusiasmo que vamos reabrir esta bela propriedade numa altura em que as pessoas precisam de escapar e mimarem-se após um ano terrivelmente difícil", refere Younan citado em comunicado.O grupo Younan pretendia, em 2019, investir na aquisição de outras unidades em Portugal, mas até ao momento não avançou em qualquer operação.