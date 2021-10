Grupo GLD cria WinenRoute para entrar no enoturismo

O grupo GLD, “holding” sediada no Porto que integra duas dezenas de empresas, entre as quais a Vinalda, decidiu alargar os seus investimentos ao turismo de vinhos e criar a WinenRoute para entrar no enoturismo, setor que, no triénio anterior à pandemia, trouxe a Portugal cerca de 7 milhões de visitantes.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...