“Há mais intenções de investimento” no jogo online

Daqui a 15 dias, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços conta ter as conclusões sobre a situação contratual das concessões dos bingos, que foram alvo de investigação. “Quero cabal informação”, afirma Nuno Fazenda, revelando que estão também a ser avaliadas eventuais falhas na fiscalização. Sobre as concessões de jogos online, o governante adianta que há mais empresas interessadas em investir.

