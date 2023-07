Hard Rock Hotels entra no país através de praia algarvia

O projeto, com um custo de 68 milhões de euros, é fruto da parceria entre a Hard Rock International e a Mercan Properties. A abertura do hotel no concelho de Portimão está prevista para o verão de 2026.

Hard Rock Hotels entra no país através de praia algarvia









