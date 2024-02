Hiden Away Hotels entra em Portugal com investimento de 22 milhões no centro de Lisboa

A cadeia de hotéis espanhola Hiden Away Hotels vai abrir um hotel de luxo no centro de Lisboa e está a estudar fechar uma parceria com um grupo de restauração português. O investimento em Portugal marca o arranque da expansão do grupo.

Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 10:47









A espanhola Hiden Away Hotels vai investir 22 milhões de euros na abertura de um hotel de luxo em Portugal. Este passo marca o arranque do processo de internacionalização da cadeia de hotéis de Carmen Cordón e Ignacio Jiménez.



Em comunicado, a empresa revela ainda que está a estudar a possibilidade de estabelecer uma parceria com "um importante grupo de restauração português", dada a localização do novo hotel. Mas não revela mais pormenores.



O início das obras está previsto para o segundo trimestre deste ano, com duração estimada de 24 meses até a inauguração. Ou seja, deverá abrir portas no próximo ano.

O hotel vai situar-se na Avenida Rodrigues Sampaio, perto da Avenida Marquês de Pombal, e vai contar com 56 quartos.



A Hidden Away Hotels, dona de cinco unidades hoteleiras em Espanha entre os quais o Gran Hotel Inglés, o hotel mais antigo de Madrid segunda a empresa, fechou o exercício de 2023 com um volume de negócios de 14 milhões de euros e um EBITDA (resultado antes de impostos, amortizações e depreciações) superior a 4 milhões de euros.

