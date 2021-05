Hotelaria à espera de um “bom” verão, sem “ilusões”

Portugueses, britânicos e alguns mercados europeus vão sustentar o turismo no verão de 2021, que será melhor do que o de 2020. Mas ainda falta muito até o setor recuperar do impacto da pandemia.

