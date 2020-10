Hyatt vai abrir um hotel no antigo quarteirão do BPI na Baixa de Lisboa

A Hyatt, uma das maiores cadeias hoteleiras do mundo, com mais de 900 hotéis, de 21 marcas, em 65 países, decidiu reforçar a sua aposta em Lisboa, tendo anunciado que pretende abrir o primeiro hotel Andaz em Lisboa em 2024.

O novo hotel de luxo da Hyatt irá ocupar um quarteirão inteiro na Baixa de Lisboa, que é composto por cinco edifícios do século XVIII, de arquitetura pombalina, que estão interligados entre si e perfazem mais de 11 mil metros quadrados de área acima do solo, que ainda há pouco tempo pertencia ao BPI, que aí tinha os seus escritórios e onde estiveram alguns dos bancos que foi comprando, como o Fonsecas & Burnay e o Pinto & Sottomayor.

"Localizado no centro, na movimentada Baixa lisboeta, e situado junto à principal via pedonal, Rua Augusta, o hotel será composto por cinco edifícios separados, incluindo os antigos escritórios de um dos principais bancos de Portugal, o Banco Português de Investimento (BPI). Este edifício central do hotel tem 169 quartos, e os quatro edifícios satélite circundantes ao hotel oferecem aos hóspedes várias suítes privadas", revela a Hyatt, em comunicado.





Com frentes para as ruas Augusta, Comércio, São Julião e do Ouro, o Andaz Lisboa vai ter, assim, um "‘layout’ único" que "vai permitir que os hóspedes abracem totalmente o local e desfrutem os autênticos elementos regionais de Lisboa", realça a Hyatt.

"À medida que continuamos a ter como prioridade o crescimento cuidadoso de novos hotéis nos locais que mais interessam aos nossos hóspedes, membros do World of Hyatt e clientes, estamos muito entusiasmados em apresentar a marca Andaz em Lisboa e expandir a nossa presença em Portugal", enfatiza Nuno Galvão Pinto, vice-presidente regional para o desenvolvimento da Hyatt na Europa.

O Andaz Lisbon será o sexto hotel da marca Andaz na região, juntando-se aos hotéis Andaz Munich Schwabinger Tor, Andaz Vienna Am Belvedere, Andaz London Liverpool Street, Andaz Amsterdam Prinsengracht e Andaz Prague, com inauguração prevista para 2022.





O anúncio da abertura do Andaz Lisboa surge no âmbito de um acordo da Hyatt com a Feuring Hotel Lissabon GmbH & Co. KG, que tem, "até ao momento, 450 projetos" desenvolvidos para investidores e cadeias de hotéis.

O Andaz Lisboa vai ser o segundo hotel do grupo Hyatt em Lisboa, após a abertura prevista do Hyatt Regency Lisboa em 2022.