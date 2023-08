LovelyStay aumenta receitas em 70% e planeia entrar em novos mercados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A LovelyStay quer financiar-se em 40 milhões de euros para continuar o plano de expansão que tem curso não só a nível nacional, como além-fronteiras com França, Espanha e Reino Unido no radar, adiantou ao Negócios William Tonnard, presidente executivo da empresa de gestão de alojamento local, que viu a faturação disparar quase 70% no primeiro semestre deste ano para 11 milhões de euros.





...