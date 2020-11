Madre de produtor de novelas da SIC fecha dois terços dos hotéis

O Adriana Beach Club Resort, em Albufeira, encerrou no primeiro dia de novembro e só deverá reabrir a 26 de março do próximo ano, enquanto o Maria Nova Lounge Hotel, em Tavira, fechou no dia 8 e tem reabertura marcada para 26 de fevereiro. Já o Hotel Oriental, na Praia da Rocha, estará fechado entre a próxima segunda-feira e 18 de fevereiro. O Cabanas Park Resort, em Tavira, nem sequer abriu em 2020.





