Na maioria dos casos, este regime vai abranger toda a força de trabalho: mais de 44% dos inquiridos que pretendem recorrer ao lay-off afirmam que este regime irá abranger todos os trabalhadores. Outros 50% dos inquiridos dizem que o regime irá abranger entre 80% e 99% dos trabalhadores.Considerando uma média de 85% dos trabalhadores que serão afetados em cada unidade hoteleira, a AHP estima, assim, que cerca de 51 mil trabalhadores da hotelaria serão abrangidos pelo lay-off. Esta é, contudo, uma estimativa que "peca por defeito", admite Cristina Siza Vieira, uma vez que "a hotelaria tem muito trabalho externalizado".Este cenário ocorre em que a larga maioria dos hotéis, superior a 80%, pretende permanecer encerrada durante os meses de abril e maio. Há ainda 4% dos hotéis que ficarão encerrados, pelo menos, até ao final do primeiro semestre. Já entre os que permanecem abertos, a capacidade e os serviços chega a ser reduzida até 80%.Numa altura em que já quase ninguém antecipa uma normalização do setor do turismo até ao final do primeiro semestre, as projeções para as quebras de ocupação e de receitas vão-se acentuando.Cerca de 65% dos inquiridos espera que, no período de janeiro a junho deste ano, a quebra na taxa de ocupação se situe entre 70% e 100% - importa ressalvar que muitos hotéis encerram durante a época baixa. Tendo em conta a pandemia do coronvírus, não chegaram a reabrir este ano e vários esperam permanecer encerrados até ao final do primeiro semestre, o que explica a quebra de 100% na taxa de ocupação.Por outro lado, para o mesmo período, 71% dos inquiridos espera quebras de receitas entre os 70% e os 100%.Com base nestas respostas, e tendo em consideração os valores de receitas turísticas e hoteleiras registados em 2019, a AHP faz duas projeções para a perda de receitas no período de março a junho deste ano. No cenário mais otimista, em que a quebra de receita é de 80%, os hotéis perderão 1,28 mil milhões de euros nesse trimestre. No segundo cenário, considerado mais provável, em que a queda de receita é de 90%, as perdas da hotelaria ascendem a 1,44 mil milhões de euros no mesmo período.Notícia atualizada pela última vez às 12h46 com mais informação.