Marcelo: "Há uma marca fortíssima chamada Portugal" e "é bom" que não se menospreze o turismo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que a marca Portugal é "fortíssima", apelando para que não se menospreze o turismo, setor que, em crises, é o último a fechar portas e depois o primeiro a abrir.O Presidente da República falava na cerimónia de encerramento do 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Fátima."É bom não menosprezar o turismo. [...] Na hora da verdade, é o último a encerrar portas e o primeiro a abrir portas logo que pode", afirmou o Presidente da República, referindo "o mérito" dos empresários do setor na reação ao desconfinamento da pandemia de covid-19, competências que levaram a uma tão rápida recuperação turística, mencionou."É um mérito vosso. Como é que conseguiram colocar um setor a funcionar como se estivessem preparados para aquele tipo de arranque [procura a subir mais do que o esperado]?", questionou.Ao longo do ano, vários indicadores, como as receitas turísticas, têm demonstrado que a recuperação do setor deu-se a um nível superior ao estimado.O 33.º congresso da hotelaria, que contou com mais de 550 congressistas, decorreu, em Fátima, de 16 a 18 de novembro.