Ministra do Mar: "Ocean Race não apresentou até hoje qualquer proposta"  

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse esta terça-feira no Parlamento que até à data nem o Governo nem a Administração do Porto de Lisboa (APL) receberam qualquer proposta da Ocean Race, a regata internacional de veleiros que passou pela capital portuguesa nas suas últimas três edições. Na comissão de Agricultura e Mar, a responsável afirmou ainda não ter "qualquer indicação da Câmara de Lisboa de que estejam em negociações".





No âmbito de um requerimento do PSD sobre o futuro do estaleiro permanente da Volvo Ocean Race, em Lisboa, Ana Paula Vitorino garantiu que do lado do Governo "não há nenhuma recusa de negociar", acrescentando que "gostaríamos que a Ocean Race nos apresentasse uma proposta para ser analisada e discutida". No entanto, garantiu que até esta manhã isso não tinha acontecido.