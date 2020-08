Montepio paga resgate de navio em Londres para mitigar perdas de 150 milhões

Do ruinoso negócio do banco no falido grupo de navios de cruzeiro do empresário Rui Alegre sobra o navio Astoria, que está detido num porto londrino, com a massa falida a ter de pagar os salários em atraso da tripulação para o pôr em Lisboa e colocá-lo novamente à venda.

Montepio paga resgate de navio em Londres para mitigar perdas de 150 milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.