Mosteiro do Lorvão vai ser transformado em hotel num investimento de sete milhões

O contrato de concessão do Mosteiro do Lorvão, no concelho de Penacova, vai ser assinado esta quinta-feira, sendo o 18.º imóvel concessionado pelo Estado para fins hoteleiros no âmbito do Programa Revive, informa esta quarta-feira o Ministério da Economia e Transição Digital.A reabilitação e exploração do Mosteiro do Lorvão foi adjudicada à empresa Soft Time, de Luís Sérgio Aleixo Pita.O imóvel será concessionado por 50 anos, com o pagamento de uma renda anual de 37.320 euros, acima do valor mínimo fixado no concurso ("na ordem dos sete milhões de euros". O início de exploração está previsto para 2024.Segundo o comunicado, a origem do edifício "remonta à data da primeira reconquista cristã de Coimbra, em 878 d.c., subsistindo, ainda, elementos arquitetónicos medievais, tais como capitéis românicos nas capelas do claustro"."No século X era já importante o seu estatuto e dimensão. No século XVI, o claustro sofreu remodelações de gosto renascentista e posteriormente todo o conjunto edificado foi objeto de importantes e continuadas obras de cariz barroco, que lhe proporcionaram a imagem majestosa que atualmente possui", acrescenta.Já no século XX, o Mosteiro do Lorvão, classificado como Monumento Nacional desde 1910, foi requalificado para funcionar como hospital psiquiátrico. Em 2012 foi encerrado o hospital psiquiátrico.O mosteiro integra o lote de 49 imóveis inscritos no Revive, programa que visa concessionar para fins turísticos edifícios devolutos do Estado que constituem património cultural.O programa conta com 23 concursos lançados, dos quais 18 concessões foram adjudicadas num "investimento total estimado em cerca de 138,6 milhões de euros e rendas anuais na ordem dos 2,4 milhões de euros".Neste momento encontra-se aberto o concurso para a concessão do Mosteiro de Santo André de Rendufe, em Amares."Em breve, será relançado o concurso para concessão do Hotel Turismo da Guarda e lançados novos concursos para concessão dos Fortes de S. João da Cadaveira e de S. Pedro, em Cascais, e do Santuário de Cabo Espichel, em Sesimbra", informa ainda a tutela.