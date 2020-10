Norte abandona “estratégia bicéfala” na promoção turística

É um "momento histórico" na promoção turística do Porto e do Norte de Portugal. As duas organizações de turismo da região passam a ter o mesmo presidente com a tomada de posse de Luís Pedro Martins, passando assim a poder definir e implementar uma estratégia comum de promoção do destino nos vários mercados emissores.

Até agora, a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) estava responsável pela promoção junto do mercado nacional e no chamado mercado internacional de proximidade (regiões autónomas espanholas da Galiza e de Castela e Leão), enquanto a Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP) tinha a responsabilidade por toda a restante promoção externa do território.

Luís Pedro Martins, que já liderava a TPNP, foi agora eleito também presidente da ATP, com 98,5% dos votos, isto já depois de esta associação, que era liderada pelo vereador da Câmara do Porto, Ricardo Valente, ter alterado os estatutos fazer alterações sobre a sua natureza, composição e designação dos órgãos sociais, permitindo assim a intervenção da outra entidade no conselho estratégico e na direção.

"Vivíamos uma situação ‘sui generis’, que não se verificava em mais nenhuma região do país, com uma estratégia bicéfala de promoção do destino. Se no passado já não fazia sentido, hoje, perante o grande desafio que será o pós-covid, é vital estarmos unidos", sustenta o responsável, que esta manhã tomou posse no Palácio da Bolsa, citado num comunicado enviado às redações.

Equipas partilhadas

Superado o clima de desconfiança existente entre estes dois organismos, que viviam de costas voltadas, Luís Pedro Martins sublinha que "há agora condições para desenhar uma marca de destino única e o respetivo plano de marketing alinhado com a estratégia de desenvolvimento turístico". Em termos práticos, detalha, haverá uma "integração funcional" entre as equipas de marketing e comunicação, acolhimento e comercialização e promoção turística.

Mesmo antes desta liderança única ser concretizada, a TPNP e a ATP já tinham ensaiado uma campanha conjunta para convidar os portugueses a fazer férias "lá em cima". Visando atrair turistas nacionais para o Porto, Douro, Minho e Trás-os-Montes, foi lançada antes do verão para tentar recuperar uma parte das "avultadas perdas" sofridas pelo setor no primeiro semestre deste ano.



A nova direção da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP) tomou posse no Palácio da Bolsa.

A nova direção da ATP, eleita a 17 de setembro, é composta ainda pelos representantes da Câmara Municipal do Porto, Ricardo Valente, da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, da ANA Aeroportos (Fernando Vieira) e da Fundação de Serralves (Ana Pinho), entre outros membros de órgãos setoriais da hotelaria, turismo e restauração.