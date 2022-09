Número de reservas da GuestReady cresce 15 vezes durante o verão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre junho e agosto, a GuestReady registou 15 mil reservas de alojamento local. O número é 15 vezes superior ao registado durante o verão de 2019.



A subida deste número resultou ainda num crescimento de 15% na taxa de ocupação, quando comparada com o mesmo período em 2019, diz em comunicado a empresa suíça gestora de alojamento de curto e médio prazo, acrescentando que este ano em Portugal registou um recorde, com uma "ocupação média ao longo do verão de 90%", acima da média global dos restantes quatro países onde opera - Reino Unido, França, Suíça e Emirados Árabes Unidos.



"Este verão foi definitivamente uma consolidação do regresso à normalidade," afirma Rui Silva, Managing Director da GuestReady em Portugal e em Espanha. "Recebemos muitos hóspedes franceses, espanhóis e norte-americanos, mas também portugueses, que representaram 12% de todas as reservas feitas em Portugal," conclui.



Entre as nacionalidades dos mais de 50 mil hóspedes que recorreram à GuestReady, no Porto estão 19% de espanhóis, 17% de franceses e 10% foram portugueses. Em Lisboa, as propriedades abriram portas sobretudo a norte-americanos (15%), a franceses (13%) e espanhóis (10%).



A acompanhar todos estes aumentos a GuestReady diz ainda que o portefólio da empresa cresceu em Portugal para as 1.100, quatro vezes mais do que no último ano pré-pandemia.

No total entre os cinco países e 30 cidades onde opera, a empresa conta com quatro mil propriedades. Em 2021 a empresa suíça avançou com a compra da The Porto Concierge, a maior firma de gestão da Airbnb em Portugal.