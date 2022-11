Outubro com mais 5% de hóspedes face a 2019

Em outubro, o alojamento turístico registou 2,6 milhões de hóspedes e 6,8 milhões de dormidas. São mais 5% e 6,2% face a outubro de 2019, revelam os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.



Entre as 6,8 milhões de dormidas, 1,8 milhões foram de turistas portugueses e 4,9 milhões foram de estrangeiros. Face a outubro de 2019, registaram-se aumentos de 21% nas dormidas de residentes e 1,5% nas de não residentes. No caso dos não residentes, neste mês, registou-se o maior crescimento face a 2019, apontam ainda os dados do INE.



No conjunto dos primeiros dez meses do ano, as dormidas aumentaram 97,3%, mas quando comparado com o mesmo período de 2019, as dormidas ficam 1,6%, abaixo, por causa da diminuição das dormidas de não residentes, com menos 6%, tendo em conta que as dos portugueses cresceram 9%.



Em outubro, 21,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.





Mercado norte americano cresce 39,5% face a 2019



O mercado britânico, que representa 20,8% do total de 4,9 milhões das dormidas de turistas estrangeiros em outubro, fica 1,7% abaixo dos níveis de outubro de 2019.



A segunda maior queda nas dormidas de estrangeiros, face a 2019, é registada entre os alemães (que têm uma quota de 12%) com menos 10,2%. Entre os 17 principais mercados emissores, a maior redução nas dormidas face a 2019 continua a ser registada pelos brasileiros, caindo 15,3%.



A crescer continua o mercado norte americano, que representa 8,8% do total de dormidas de estrangeiros em outubro, destacando-se com uma subida de 39,5% face a igual mês de 2019, sublinha o INE.



O mercado francês (8,3% do total) diminuiu 2,2%, enquanto o mercado espanhol (quota de 8,2%) aumentou 17,4% face a outubro de 2019.



Comparando com outubro de 2019, evidenciou-se também o crescimento registado nas dormidas do mercado checo, subindo 63,1%.



Dormidas no Algarve ficam 1,3% abaixo de 2019



Os dados do INE revelam também que, em outubro houve aumentos das dormidas em todas as regiões do país.



O Algarve concentrou o maior número com 28,2% do total de dormidas, seguindo-se a área metropolitana de Lisboa com 26,6% e o Norte com 16,5%.



No entanto, quando comparado com os níveis de 2019, apenas o Algarve fica 1,3% abaixo das dormidas registadas no mesmo mês do período pré-pandémico.



Os maiores aumentos foram assinalados na Madeira, subindo 25% e nos Açores com mais 17,5%.