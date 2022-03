Passageiros nos aeroportos descolam em janeiro mas ainda aquém do pré-covid

Em janeiro, nos aeroportos nacionais movimentaram-se 2,1 milhões de passageiros e 16,8 mil toneladas de carga e correio, revelando uma aceleração face ao mês anterior (+168,7% e +31,7%). Comparando com janeiro de 2020, o movimento de passageiros diminuiu 42,6% e o movimento de carga e correio decresceu 2,8%, de acordo com os dados publicados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





Dos passageiros desembarcados no primeiro mês deste ano, 77,5% corresponderam a tráfego internacional, na maioria provenientes de aeroportos do continente europeu (61,3%).

Relativamente aos passageiros embarcados, 80,5% corresponderam a tráfego internacional (77,5% em janeiro de 2021), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (67,0%).

Em janeiro de 2022, registou-se o desembarque médio diário de 31,9 mil passageiros no conjunto dos aeroportos nacionais, valor significativamente superior ao registado no mês homólogo de 2021 (10,6 mil) mas ainda distante do observado em janeiro de 2020 (57,6 mil).

França manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos, registando crescimentos de 129,1% no número de passageiros desembarcados e 69,9% no número de passageiros embarcados, relativamente ao mês homólogo de 2021.



O Reino Unido destacou-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+576,6% e +485,8%, respetivamente), ocupando a terceira posição entre os principais países de origem e a segunda posição nos países de destino.

Lisboa regista crescimento de quase 190%

Durante este período, o aeroporto de Lisboa movimentou 56,6% do total de passageiros (1,2 milhões) e registou um crescimento de 189,2% face a janeiro de 2021. Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro apresentou o maior acréscimo do número de passageiros movimentados no mês de janeiro (+316,1%) revelando consequentemente o menor decréscimo face a janeiro 2020 (-41,4%).





O aeroporto da Madeira foi o terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros, superando o aeroporto de Faro.

No que toca ao movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 72,9% do total, atingindo 12,2 mil toneladas. Comparando com janeiro de 2020, registou-se uma queda de 4,0%. No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio aumentou 7%.