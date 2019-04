PortoBay reforça em Portugal já com o olho em Espanha

O grupo hoteleiro, nascido na Madeira, já se estreou no Porto em 2019. No verão, abre o segundo hotel na Invicta e reforça na terra natal. Os radares do investimento apontam agora para o Algarve, sem esquecer a vontade de voltar a internacionalizar.