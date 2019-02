Portugal com 81 novos hotéis em processo de licenciamento

A oferta do mercado hoteleiro continua a crescer a bom ritmo em Portugal. No ano passado, foram 81 os novos projetos que entraram em processo de licenciamento, um valor que se manteve estável face às 84 unidades submetidas no ano anterior.

De acordo com os dados revelados esta quarta-feira pela Confidencial Imobiliário, tendo em conta os números relativos a 2018, são já 256 os hotéis em "pipeline" contabilizados desde 2015.

"Nestes quatro anos, as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto são os principais destinos de investimento em novos hotéis (com 35% e 25%, respetivamente, das unidades em carteira), enquanto o Algarve apresenta uma quota de 7%, praticamente duplicada pelo Centro e Norte, com pesos de 15% e 13%. O Alentejo pesa apenas 5%", refere a Confidencial Imobiliário.





No ano passado, a aposta em novos projetos distribuiu-se por 37 concelhos, mas Lisboa e Porto continuaram a ser as cidades onde se focaram mais os novos investimentos. Enquanto a capital recebeu 19 novos pedidos de licenciamento, a cidade Invicta registou 21 unidades em carteira.

"Em 2018, além destas duas cidades, apenas Cascais (3), Coimbra (2) e Alcácer do Sal (2) apresentam um pipeline com mais de uma unidade a entrar em licenciamento", de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira.