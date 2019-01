B&B investe 70 milhões em sete hotéis em Portugal

A B&B, que em 2018 abriu a sua primeira unidade hoteleira em Portugal (Cantanhede), já escolheu a localização das próximas unidades. A cadeia de hoteleira tem prevista a abertura de sete novos hotéis em território nacional, num investimento total de 70 milhões de euros, de acordo com um comunicado emitido esta quarta-feira, 9 de janeiro.

Depois de Cantanhede será a vez de Loures receber um hotel da B&B. O B&B Hotel Lisbon Airport é uma unidade de três estrelas, "com capacidade para 188 quartos", com o investimento total a ascender a 15 milhões de euros, de acordo com o comunicado. A execução deste projeto deverá demorar 16 meses, tendo já sido lançada "primeira pedra", tendo a cerimónia contado com a presença de António Rodrigues, CEO do Grupo Casais, Bernardino Soares, presidente da Câmara de Loures, e Jairo Gonzalez, CEO do B&B Hotels, tal como mostra a fotografia.

Esta obra será da responsabilidade do Grupo Casais, que também ficou responsável pela construção de outras duas unidades hoteleiras: Montijo e Oeiras. Estas duas unidades deverão ser concluídas em 2020.

"A B&B Hotels conta ainda abrir outras unidades hoteleiras em Portugal, nomeadamente em Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Viseu e Viana do Castelo", adianta a mesma fonte.

No total, o investimento global estimado pela B&B com os sete projetos em Portugal ascende a 70 milhões de euros.

Em dezembro, Jairo González, responsável da B&B para a Península Ibérica, tinha já revelado, numa entrevista ao jornal espanhol Cinco Días, que a B&B queria abrir 15 novos hotéis na Península Ibérica, sendo que 10 seriam em Espanha e os outros cinco teriam como destino Portugal.

O comunicado desta quarta-feira além de aumentar para sete o número de unidades a abrir em Portugal identifica as suas localizações. Na altura o responsável explicou que "o foco vai ser em hotéis económicos, centrais, acessíveis e modernos para clientes que pagam do seu próprio bolso e cujas tarifas oscilam em função da procura. Pode haver tarifas que oscilam entre 80 euros na época baixa e 200 euros na época alta". Esta entrevista foi focada no mercado espanhol. O Negócios tentou contactar a empresa sem sucesso.

A B&B, que conta com 28 anos de história, está presente em Espanha desde 2015. E em 2018, entrou em quatro mercados: Bélgica, Suíça, Eslovénia e Áustria, de acordo com a informação que consta no site da empresa.

Os planos da B&B apontam para que no final de 2020 a cadeia conte com 620 hotéis em todo o mundo. Atualmente tem 450, o que "significa abrir 50 hotéis por ano ou um por semana", salientou Jairo González.