Portugal eleito melhor destino turístico europeu pelo terceiro ano

Não há duas sem três. Portugal foi eleito este sábado, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor destino turístico europeu pelos World Travel Awards, os óscares do turismo, numa cerimónia que decorreu na Madeira. No total, Portugal conquistou prémios europeus em 39 categorias, mais três distinções do que havia alcançado no ano passado.Na corrida ao prémio de melhor destino turístico, Portugal derrotou países como Áustria, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia.Entre os 39 galardões - dos quais 24 a nível europeu e 15 nacionais - conquistados contam-se o de melhor destino de "city break" e de melhor porto de cruzeiros, atribuídos a Lisboa, enquanto a Madeira foi eleita o melhor destino insular. Os Passadiços do Paiva, em Arouca, foram distinguidos como melhor projeto de desenvolvimento turístico e como melhor destino de turismo de aventura. O Turismo de Portugal recebeu o prémio de melhor organismo oficial de turismo.A TAP foi galardoada com os prémios de melhor companhia aérea da Europa nas ligações a África e à América do Sul, tendo ainda recebido o prémio de melhor revista de bordo pela Up Magazine.O hotel Quinta do Lago foi votado o melhor "resort" de praia europeu, enquanto a Quinta da Bela Vista venceu na categoria de melhor hotel boutique da Europa e o Epic Sana Lisboa foi eleito o melhor hotel de negócios. O Monte Santo Resort foi votado o melhor "resort" romântico do "Velho Continente".

Segundo o ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, "é uma enorme satisfação receber o 'óscar' de Melhor Destino Europeu pelo terceiro ano consecutivo. Nos últimos anos, Portugal tem-se assumido como um destino imperdível e irresistível, e o facto de conquistarmos esta distinção de forma consecutiva mostra que a nossa estratégia está certa, dá frutos e é consistente".

"É um orgulho especial ver que, depois de em março termos sido eleitos o Destino Mais Sustentável da Europa, continuemos a ganhar prémios de sustentabilidade, como acontece nos Passadiços do Paiva e no Dark Sky Alqueva. Estamos cada vez mais perto de sermos o destino mais sustentável do mundo", acrescenta o governante, em comunicado.





Portugal recebeu 24 prémios a nível europeu. Veja a lista: