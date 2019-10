Portugal Ventures investe 1,3 milhões em cinco empresas do setor do turismo

"A Portugal Ventures aumenta o seu portefólio de participadas do setor do turismo com a entrada de cinco novas 'startups' [empresas com rápido potencial de crescimento económico] -- Bag4Days, Classihy, Sailside, Try Portugal e X-Plora, que representam um total de 1,3 milhões de euros de investimento", anunciou, em comunicado, a sociedade pública de capital de risco.

Em parceria com o Turismo de Portugal e o Centro de Inovação do Turismo (Nest), a Portugal Ventures lançou, em junho, a 'Call Fostering Innovation in Tourism' para financiar projetos de turismo em fase 'pré-seed', que "pelas suas características e um grau de risco mais elevado, enfrentam maiores dificuldades no acesso ao financiamento".

Nesta iniciativa participam os projetos finalistas dos programas de aceleração do Turismo de Portugal 'Fostering Innovation in Tourism', concluídos em 2017 e 2018.

"Resultado da 'Call FIT' a Portugal Ventures investiu nos projetos Bag4Days, Classihy e Sailside [...]. Da 'Call Tourism' resultam os novos investimentos na Try Portugal e na X-Plora, aumentando assim para 20 o número de empresas do portefólio de turismo da Portugal Ventures", explicou.

De acordo a sociedade pública de capital de risco, este investimento reforça a aposta no setor "mais dinâmico" da economia nacional e vem colmatar uma falha de mercado no apoio aos projetos finalistas dos programas de aceleração.

Citado no mesmo documento, um membro do Conselho Executivo da Portugal Ventures, responsável pela área do turismo, Pedro de Mello Breyner, sublinhou que "o trabalho em conjunto com o Turismo de Portugal reflete-se agora com o crescimento do portefólio [da sociedade], com 'startups' e projetos que vão ajudar a impulsionar o setor".

Por outro lado, "as empresas que resultam do programa FIT representam também uma aposta em colmatar a falta de investimento nesta fase dos projetos, o que dá [à Portugal Ventures] a oportunidade de contribuir para posicionar Portugal como um polo de referência na inovação, no empreendedorismo e na produção de bens e serviços para a indústria do turismo", acrescentou.

Mello Breyner avançou ainda que a Portugal Ventures "ambiciona mais investimentos" no turismo.

A Bag4days é uma empresa de aluguer de malas de viagem, que entrega e recolhe a mala em qualquer morada europeia indicada pelo cliente.

Por seu turno, a Classihy é uma plataforma que permite aos gestores das unidades hoteleiras/restauração gerir os seus funcionários de acordo com as valências necessárias para as várias funções, enquanto a Sailside dedica-se ao aluguer de barcos em marinas.

Já a Try Portugal é uma plataforma e operador turístico que promove programas personalizados de turismo, explorando o património natural e cultural de Portugal.

Por último, a X-Plora é uma aplicação que guia os utilizadores, através de museus, estádios, castelos ou mesmo cidades, de forma "interativa e imersiva".