Portugal Ventures lança nova edição do "Call Tourism" com 10 milhões para investir

A Portugal Ventures, numa parceria com o Turismo de Portugal, lança amanhã a terceira edição da Call Tourism, que contempla 10 milhões de euros disponíveis para investimento em projetos tecnológicos e não tecnológicos na área do turismo.De acordo com o comunicado enviado, esta edição pretende "identificar oportunidades de investimento em projetos, que contribuam para a competitividade da oferta turística do país, que melhorem a experiência do turista em Portugal ou que promovam a eficiência das empresas do setor".Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, diz que esta é uma iniciativa para "dinamizar projetos inovadores". "O novo normal que nos foi imposto mostra a importância da inovação e do desenvolvimento de novas soluções, num setor que tem mostrado a sua resiliência e capacidade de reinvenção", acrescenta.Os projetos elegíveis têm de partir de empresas localizadas em Portugal, que contribuam para os benefícios associados aos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresentando soluções que promovam "a desmaterialização de processos e serviços, a reciclagem, a reutilização e redução de resíduos (recicláveis e bio resíduos), a integração de energias limpas, a eficiência energética, a eficiência hídrica e a mobilidade Inteligente".As candidaturas para esta nova edição estarão abertas até 8 janeiro 2021 e podem ser feitas em www.portugalventures.pt

No próximo dia 21 de outubro realizar-se-á uma sessão online de esclarecimento de dúvidas relacionadas com o processo de candidatura à Call.

Nas duas anteriores edições da Call Tourism, foram recebidas 145 candidaturas, tendo a Portugal Ventures investido em 10 projetos – XLR8, TryPortugal, Oliófora, X-Plora, Refundit, Tripwix, Azores Touch, Homeit, LUGGit e Fülhaus - num montante total de 6,3 milhões de euros.