Processo aponta falhas à Carnival na proteção da saúde de passageiros a bordo de cruzeiro

A Carnival Corporation não terá feito os esforços necessários para proteger os passageiros a bordo de um cruzeiro do coronavírus, aponta um processo apresentado num tribunal dos Estados Unidos. Segundo o jornal Financial Times , o processo aponta falhas à empresa de cruzeiros que, apesar dos alertas da médica presente no cruzeiro, não terá feito alterações aos protocolos.A médica Nadia Nair, que estava presente no cruzeiro Grand Pricess, que viajou de São Francisco até ao México em fevereiro de 2020, terá lançado o alerta sobre um aumento "preocupante" de casos de uma "doença semelhante à influenza" a bordo. Segundo os registos do processo, esta profissional de saúde terá requerido aos responsáveis do cruzeiro que "quaisquer medidas adicionais fossem implementadas".Apesar do aviso e dos alertas emitidos também pelas autoridades de saúde internacionais e pelos Estados Unidos, não terão sido feitas alterações aos protocolos, eventos ou mesmo regimes de limpeza para prevenir a propagação da covid-19, apontam os documentos apresentados. A empresa está a ser alvo de uma ação coletiva, movida por 50 passageiros.Nessa viagem, que partiu de São Francisco, nos EUA, a 21 de fevereiro de 2020, mais de 100 passageiros e tripulação testaram positivo à covid-19.Segundo o FT, a empresa não tece comentários sobre a ação, mas frisa que "foi implementado um conjunto de protocolos que foram criados para se adaptarem às necessidades em mudança da situação relativa à covid-19."Antes desta pandemia começar, a Carnival sabia que os seus cruzeiros estavam em sério risco de contágio de doenças contagiosas motais. Como alegamos no processo, a Carnival ignorou os sinais óbvios de que estava a pôr os passageiros em risco", afirma o advogado Mark Chalos, da Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, que representa os queixosos.Vários dos cruzeiros da companhia estiveram envolvidos em episódios de surtos no início da pandemia. A empresa viu mesmo 2.670 passageiros a bordo do Diamond Pricess ficarem em quarentena na costa do Japão. Deste surto foram contabilizados mais de 700 casos e 14 mortes.