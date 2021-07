Cruzeiros regressam nos EUA com não vacinados em "segunda classe"

O "Freedom of the Seas" da Royal Caribbean, com capacidade para 4.275 passageiros, reiniciou as viagens de Miami às Bahamas com duas classes de passageiros a bordo: aqueles que foram vacinados contra a Covid-19 e os que não foram. Os vacinados, identificados com pulseiras especiais, têm acesso completo aos serviços do navio; os que não estão protegidos contra o coronavírus não podem entrar no sushi bar, casino ou spa.





