Procura recorde: faltam 1.000 Pais Natais em Portugal. Paga-se 130 euros por serviço

As empresas de animação e organização de eventos natalícios estão com dificuldades em encontrar Pais Natais em Portugal, com a procura a registar um crescimento de 30% nos primeiros 20 dias de novembro, face ao mesmo período do ano passado.

"Já em outubro esta tendência se verificava, com um aumento de 33%, face a outubro de 2022, e as previsões da empresa indicam que, até ao final do mês, a procura possa atingir um aumento de 120%", avança a "app" de serviços locais Fixando, em comunicado.

Segundo a mesma plataforma, no mês passado "apenas 46% dos clientes conseguiram encontrar um Pai Natal disponível, em comparação com os 67% de 2022", com o cenário a agravar-se já este mês, "com apenas 31% dos clientes a conseguir marcar um Pai Natal".

Tendo em conta os pedidos recebidos e nas atuais taxas de resposta, as projeções da Fixando apontam para a necessidade de cerca de mais mil Pais Natais para dar resposta aos pedidos que o setor irá receber até ao final do ano.

"Dos 550 especialistas que prestam este serviço através da Fixando, apenas 3% estão atualmente a aceitar novas marcações para esta época de Natal", sinaliza.

Para Bruno Leite, representante da empresa de eventos Mr. Milk, que oferece serviços de animação de Pais Natais, a procura deste ano supera em muito a do ano anterior, referindo que o número de eventos de Natal planeados para dezembro registou um aumento homólogo de 70%, "ainda consequência do fim da pandemia e do aumento de atividades e eventos".

De resto, a Fixando identifica neste desequilíbrio entre oferta e procura uma oportunidade para muitos vestirem a pele de Pai Natal e conseguirem um rendimento extra: "Ser Pai Natal tornou-se uma oportunidade acessível pois, com apenas um fato, uma barba e gosto por crianças, é possível prestar estes serviços, sendo uma forma de conquistar um rendimento extra durante a época festiva", considera Alice Nunes, diretora de novos negócios da Fixando.

"O setor paga, em média, 130 euros por serviço pela realização destes trabalhos", fixa a mesma gestora.

Ainda de acordo com a Fixando, as datas mais solicitadas para os serviços de animação com Pai Natal, até ao momento, são o dia 24 de dezembro, seguido de 1 de dezembro, 15 de dezembro, 21 de dezembro e 16 de dezembro.

Por geografias, o distrito de Lisboa lidera a procura com 33%, seguida pelo Porto com 20%, Setúbal com 16%, Braga com 11% e Aveiro com 7%.

Relativamente à tipologia de eventos, "a procura por Pais Natais é diversificada, mas destacam-se as festas escolares (24%) e comércio/eventos (24%). Festas de Natal familiares/pessoais representam 21%, seguidas por outras festas e feiras (11%) e festas de Natal de empresas (8%)", enumera a Fixando.