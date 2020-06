Quais são as principais propostas para o setor do turismo?

Isenção de impostos e contribuições sociais, lay-off até 2021 e reposição do banco de horas, reforço das verbas para promoção, alojamentos fechados sem taxas nem rendas, aviação com linha de crédito e apoios iguais, bem como redução do IVA e moratórias na luz estão entre as principais propostas.