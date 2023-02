Receitas da ANA somam 910 milhões em 2022 e superam pré-pandemia

A concessionária dos aeroportos nacionais ultrapassou no ano passado as receitas e o EBITDA que tinha registado em 2019. Desde a privatização, o grupo Vinci já obteve proveitos de mais de 5,8 mil milhões de euros com a ANA.



Em 2022 os aeroportos nacionais registaram 55,7 milhões de passageiros. Jose Manuel Ribeiro/Reuters Maria João Babo mbabo@negocios.pt 09 de Fevereiro de 2023 às 23:15







A ANA - Aeroportos de Portugal obteve em 2022 receitas na ordem dos 910 milhões de euros, o valor mais elevado desde que a Vinci comprou a concessionária dos aeroportos portugueses.



