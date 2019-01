Residentes em Portugal estão a viajar menos para o estrangeiro

Pedro Simões

O retrato do Instituto Nacional de Estatística (INE) às deslocações realizadas no terceiro trimestre do ano passado mostra que os residentes em Portugal estão a viajar cada vez menos, sobretudo para o estrangeiro.

"No terceiro trimestre de 2018, os residentes realizaram 7,8 milhões de deslocações turísticas, correspondendo a um ligeiro acréscimo de 0,1%" em comparação com o mesmo período do ano passado, revelam os números divulgados esta quinta-feira, 31 de janeiro.

Isto depois de o mesmo indicador ter crescido 2,1% no segundo trimestre e 12,1% no primeiro trimestre do ano passado.

De acordo com o instituto, as "viagens turísticas dos residentes continuam em desaceleração", destacando o "decréscimo nas deslocações ao estrangeiro".

As viagens em território nacional cresceram 0,3%, enquanto as deslocações internacionais diminuíram 1,3% no terceiro trimestre face ao período homólogo.

Quanto aos principais motivos para viajar, "lazer, recreio ou férias" continua a ser a principal motivação, com 4,8 milhões de viagens. Segue-se a "visita a familiares e amigos", com 2,5 milhões de deslocações.