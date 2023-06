Revive já conta com nove imóveis mas ainda não tem data para arrancar

O Governo está a ultimar a lista de imóveis para a terceira fase do programa Revive, que visa reabilitar edifícios devolutos para projetos turísticos. Fonte oficial do Ministério da Economia adiantou ao Negócios que a seleção está parcialmente fechada, contando até ao momento com nove edifícios, entre os quais o Castelo do Crato e o antigo matadouro de Barcelos. Mas não se comprometeu com datas para lanç

