Rita Marques deu apoio fiscal ao projeto que agora vai gerir

Rita Marques, a secretária de Estado do Turismo que foi demitida a 29 de novembro por discordâncias com o ministro da Economia, vai ser administradora do grupo The Fladgate Partnership, ficando com a incumbência de gerir o quarteirão cultural World of Wine (WOW). Só que, escreve o Observador , não só Rita Marques tinha concedido um apoio fiscal a este projeto quando era governante como a mudança acontece pouco mais de um mês de ter saído do Governo, o que contraria a lei.O jornal recorda que o estatuto definitivo de utilidade turística foi concedido há menos de um ano, com despacho assinado por Rita Marques a 21 de janeiro do ano passado, e que a lei ( nº 52/2019 - que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos) estabelece que os membros do Governo "não podem exercer nos três anos seguintes" à cessação do mandato "funções em empresas privadas que prossigam atividades no setor por eles diretamente tutelado" e "relativamente às quais se tenha verificado uma intervenção direta do titular de cargo político".Há uma exceção a esta lei, que tem em conta o regresso à empresa ou atividade exercida antes de se tornar governante, mas não se aplica neste caso, uma vez que Rita Marques era, antes de 2019, CEO da Portugal Ventures.Rita Marques respondeu ao Observador, mas não comentou a violação da lei: "Tendo desenvolvido toda a minha atividade profissional no setor privado, era para mim evidente que esta exoneração implicava o regresso ao mundo empresarial. Assim acontece".