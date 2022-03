Secretária de Estado do Turismo: “Impacto grande nos preços pode levar a perda de noites”

No dia do arranque da Bolsa de Turismo de 2022, a secretária de Estado do Turismo Rita Marques traça o atual cenário da retoma do setor e faz previsões sobre o impacto da guerra.

SE Turismo: “Impacto grande nos preços pode levar a perda de noites”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: SE Turismo: “Impacto grande nos preços pode levar a perda de noites” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar