Selo "Clean & Safe" será alargado aos aeroportos nacionais

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, disse esta sexta-feira, na teleconferência organizada pela Nova SBE sobre "turismo: a reinvenção de um setor", que depois dos empreendimentos turísticos, agências de viagem, alojamento local e restauração, o selo "clean & safe" (limpo e seguro) também irá chegar aos aeroportos nacionais, estando para isso a haver conversas com a ANA.





"Temos de pensar que os nossos turistas estão agora com receio de viajar e as nossas empresas estão com baixa confiança na retoma, com quebras", afirmou o responsável da entidade que criou este selo, considerando tratar-se de "uma questão de confiança e de partilha de responsabilidade". "É um sinal que estamos preparados para receber qualquer pessoa", acrescentou.